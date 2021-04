POLITIQUE : Un budget 2021 de 200 M€ adopté par les élus

Le budget primitif 2021 a été débattu et adopté lundi par les élus réunis en séance plénière du conseil territorial. D’un montant de quelque 200 millions, ce budget primitif s’affiche en baisse de 19,5 % par rapport à celui de 2020 en raison du contexte socioéconomique.

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’établissent à 136,57 millions d’euros et sont en baisse de 12,4 % par rapport à celles de 2020. Pratiquement les deux tiers des recettes sont issues des impôts et taxes (TGCA, impôts sur le revenu, sur les sociétés, etc.) Les charges de personnel atteignent cette année 44,63 millions d’euros. En raison de la crise sociale, une hausse des dépenses sociales a également été anticipée en budgétisant 14,3 millions d’euros de RSA contre 13,9 millions l’année dernière.

La section d’investissement s’élève à 63,50 millions d’euros (-1,7%). Le financement des dépenses d’investissement est assuré par l’emprunt AFD de 15 millions d’euros. La COM devrait recevoir un peu plus de 30 millions d’euros de subventions ce qui va lui permettre de «financer près de la moitié de la section d’investissement ». Dans sa globalité, le budget primitif 2021 a été adopté à la majorité. (soualigapost.com)