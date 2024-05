POLITIQUE / Sint Maarten : rien ne va plus au Parlement

Après moins d’un mois au pouvoir, le Premier ministre de Sint Maarten, Luc Mercelina, a invoqué l’article 59 pour dissoudre le Parlement et convoquer des élections anticipées.

Cette décision fait suite à la perte de majorité de la coalition URSM – PFP – FP – NOW qui détenait les huit sièges nécessaires sur les quinze que compte le Parlement, déclenchée par le retrait de soutien du député Kevin Maingrette du parti NOW. De plus, ce dernier s’est allié avec l’Alliance nationale (NA) et le Parti populaire uni (UP), provoquant ce basculement de la majorité. Cette nouvelle alliance fut confirmée par Silveria Jacobs, leader du NA lors d’une conférence de presse le 20 mai dernier. En conséquence, Mercelina et ses ministres ont pris le lendemain la décision de dissoudre le Parlement, décret ratifié par le gouverneur Ajamu Baly, et d’organiser des élections anticipées dans l’intérêt du peuple de Sint Maarten. Les habitants de la partie hollandaise retourneront donc aux urnes le 18 juillet 2024 pour déterminer l’avenir du pays. _Vx

