Politique : Sept candidats en lice pour les élections territoriales

Dans le cadre des élections territoriales, la campagne a débuté hier et se terminera samedi 19 mars à minuit. Vendredi, la préfecture a validé et publié par arrêté préfectoral les candidats au premier tour. A Saint-Martin sept listes ont été retenues (chaque liste comprend 26 personnes, 13 femmes et 13 hommes): Saint-Martin avec vous, Avenir Saint-Martin, Rassemblement saint-martinois, Team Gibbs 2022, Génération Hope 2022, Alternative et Social Sxm power (2SP). C’est dans cet ordre que les candidats pourront coller leur affiche sur les panneaux installés dans tous les quartiers de la partie française ; l’ordre ayant été établi selon un tirage au sort vendredi en fin d’après-midi en préfecture.

La liste Saint-Martin avec vous est menée par Jacques Hamlet, Avenir Saint-Martin par Yawo Nyuiadzi, Rassemblement saint-martinois par Louis Mussington, Team Gibbs 2022 par Daniel Gibbs, Génération Hope 2022 par Jules Charville, Alternative par Valérie Damaseau et Social Sxm Power par Julien Duclos.

Voici la composition des 7 listes telles que déposées en préfecture.

Saint-Martin avec vous

> Jacques Hamlet, Rosette Gumbs, Jean David Richardson, Silviane John, Melvin Brookson, Angèle Hodge, Eddy Lake, Janice Richardson, Stéphane Lake, Patricia Helliger, Jean-Michel Chirlias, Linda Dorival, Georges Richardson, Marie-Louise Artsen, Martin, Wilson, Shaniqua Hunt, Luc Wellington, Tamica Joseph, Maximin Leblanc, Ledilka Adams, Claude Flanders, Chantal Rogers, Julien Landres, Nigelika Gumbs, Ismaël Louis, Irène Charles.

Avenir Saint-Martin

> Yawo Nyuiadzy, Sofia Carti-Cordrington, Jean-Paul Fischer, Maud Ascent-Gibs, Thierry Saint-Auret, Jessica Hodge, Joel Pierre-Elies, Nolween Chauvin, Louis Jean, Aline Freedom, Jonathan Vanterpool, Daniella Rosey, Jean-Claude Saint-Auret, Sabrina Rivere, Pascal Julien-Esnard, Anouchka Duzant, Adolphe Flemming, Aïsha Pierre-Elies, Daniel Froissart, Alleyne Bryan, Daniel Hodge, Anna Rodrigues Moreira, Jonathan Barisien-Hodge, Ouria Hanni, Franck Fleming, Vannessa Flemming.

Rassemblement saint-martinois

> Louis Mussington, Annick Petrus, Alain Richardson, Martine Beldor, Raphael Sanchez Orozco, Dominique Democrite Louisy, Michel Petit, Sabrina Carti, Frantz Gumbs, Valérie Fonrose, Marc-Gérald Menard, Bernadette Davis, Steven Cocks, Marie-Alice Helissey, Arnel Daniel, Camaria Lake, Desmond Flanders, Joanita Ferdinand, Teddy Derby, Johan Tage, Patrice Whit, Bernadette Nestor-Hubert, Thierry Javois, Afiya Mussington, Dany Dormoy, Makeda Louisy.

Team Gibbs 2022

> Daniel Gibbs, Mélissa Nicolas-Rembotte, Philippe Philidor, Marie-Dominque Ramphort, Alain Gros-Desormeaux, Pascale Alix-Laborde, Ambroise Lake, Yolande Sylvestre, Olivier Walwyn, Anette Manuel-Philips, Daniel Richardson, Abigail Pavot, Warren Azema Pichon, Lyne Taylor, Sully Jacob, Lucette Dumel-Peter, Yann Lecam, Levy Tony, Denis Lake, Olivia Peramin, Philippe Arrendel, Gwen Williams, Stevenson Miller, Sunita Mittal, Gilles Beaupère, Clara Brander.

Génération Hope 2022

> Jules Charville, Ketty Paines, Roméo Piper, Angeline Laurence, Jérôme Mourtada, Aline Choisy, Clément Gumbs, Jeannette Boirard Gumbs, Eugène Duzant, Carenne Hughes, Alum Paines, Agnès Alexander, Louis Fleming, Sabrina Charville, Jérémie Huot, Ghislaine Fleming, Bertrand de France-Peters, Marie Thiogene, Roger Hodge, Isabel Buret Almonte Shamani Richardson, Natacha Bourdier, Samuel Gumbs, Alandra Brown, Laurent Drouin-le-May, Dominique Dupre Birba.

Alternative

> Valérie Damaseau, Alex Pierre, Audrey Gil, Jean-Raymond Benjamin, Bernadette Venthou-Dumaine, Ken Seymour, Peggy Oulerich, Thierry Berte, Josiane Davoren, Michaël Moutou, Bahia Yacine, Claude Jeffers, Héléna Clarisse/Desir, Ashille Brooks, Murielle Fournier, David Pivetta, Rosanna Castillo, Alvarado Burnett, Perrette Dorce, Joseph Carti, Micheline Saint-Germain/Voltaire, Shermon Maccow, Malika Hughes, Mittler Louissant, Joane Felissaint, Kareem Brooks.

Social Sxm Power

> Julien Duclos, Judicael Bryan, Ronald Soljour, Muriel Chabert, Christopher Webster, Nathalie Cailleau, Rocky Bertin-Maurice, Véronique Fabre, Ylenson Mayeko-Coklee, Nadina Richardson, Kevin Javois, Marie-Carmel Beaufils, Philippe Mozar, Sernia Fabre, Jemare Simmin, Annicka Richardson, Danny Carty, Elodie Daniel, Silvere Richardson, Alisha Arrindell, Kevin Ogarro, Claudine Jean-Fort, Jérôme Baker, Ananda Arnell, Scotty Luke, Lee-Lou Hernandez.

