Politique : Louis Mussington veut rompre «avec les anciennes pratiques»

Conformément au code général des collectivités territoriales, les vingt-trois élus du conseil territorial ont dû créer des commissions d’élus et désigner leurs membres. Louis Mussington a souhaité la mise en place de douze commissions thématiques qui seront chargées de «préparer et étudier les projets de délibération» à soumettre au conseil territorial, voire au conseil exécutif.

Voulant «rompre avec les anciennes pratiques et ce dans l’intérêt général du territoire», le nouveau président de la COM a ouvert commissions à l’opposition, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Aussi a-t-il dû soumettre à ses collègues la modification du nombre des membres par commission en le portant à huit. Cinq sièges seront réservés aux élus issus de la majorité RSMA (Rassemblement saint-martinois Alternative), deux à ceux de la Team Gibbs et un à Generation Hope.

Par cette décision politique, Louis Mussington entend montrer sa «volonté de rassembler et de mettre à contribution toutes les compétences présentes au sein de notre assemblée». Il est allé plus loin dans «son esprit d’ouverture» en proposant la présidence de la commission urbanisme, affaire foncière et des 50 pas géométriques à Jules Charville, conseiller impliqué depuis de nombreuses années dans le dossier des 50 pas géométriques.

Lors de la séance plénière vendredi dernier, les élus ont validé à l’unanimité la mise en place de ces commissions et leur composition. La présidence et la vice-présidence ont été suggérées par Louis Mussington

Les 12 commissions :

1. La commission Finances/fiscalité est présidée par Annick Petrus, son vice-président est Alain Richardson, son rapporteur Marc-Gérald Menard.

2. La commission Social, médico-social et des Familles est présidée par Annick Petrus, son vice-président est Michel Petit, son rapporteur Martine Beldor.

3. La commission des affaires économiques est présidée par Bernadette Davis son vice-président est Alain Richardson, son rapporteur Marc-Gérald Menard.

4. La commission Culture est présidée par Valérie Damaseau son vice-président est Arnel Daniel, son rapporteur Bernadette Venthou-Dumaine.

5. La commission Emploi, apprentissage, formation et insertion professionnelle est présidée par Martine Beldor, son vice-président est Marc-Gérald Menard, son rapporteur Dominique Democrite Louisy.

6. La commission Education est présidée par Dominique Democrite Louisy, son vice-président est Raphael Sanchez, son rapporteur Frantz Gumbs.

7. La commission Jeunesse est présidée par Raphael Sanchez, sa vice présidente est Martine Beldor, son rapporteur Valérie Fonrose.

8. La commission Sports est présidée par Marc-Gérald Menard, sa vice-présidente est Valérie Damaseau, son rapporteur Raphael Sanchez.

9. La commission Vie associative est présidée par Martine Beldor, sa vice-présidente est Bernadette Davis, son rapporteur Raphael Sanchez.

10. La commission Transports est présidée par Arnel Daniel, son vice- président est Raphael Sanchez, son rapporteur Audrey Gil.

11. La commission Cadre de vie est présidée par Raphael Sanchez, son vice-président est Michel Petit, son rapporteur Angeline Laurence.

12. La commission Urbanisme, Affaire foncières et 50 pas géométriques est présidée par Jules Charville, son vice-président est Frantz Gumbs, son rapporteur Alain Richardson.

Soualiga Post.com

