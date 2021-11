POLITIQUE : Louis Mussington lance le Rassemblement saint-martinois (RSM)

Après le MAP et le MJP, Louis Mussington vient de contribuer à la création du RSM, le Rassemblement saint-martinois. Il s’agit du troisième mouvement politique dans lequel il s’implique en vue des prochaines élections territoriales de 2022.

Aux côtés d’Alain Richardson (avec qui il avait déjà créé le MAP en 1996), George Gumbs, Frantz Gumbs et Julien Gumbs, et autres «femmes et hommes motivés par leur amour et fierté pour Saint-Martin, profondément préoccupés par la situation actuelle du territoire, sa population et ses institutions», il a récemment lancé le RSM, «parti politique déclaré sous la forme d’une association loi 1901».

Le RSM entend «impulser et engager le projet Pays Saint-Martin, incluant la réforme de la gouvernance territoriale, l’élargissement et la couverture de l’ensemble de la compétence de la COM, promouvoir les valeurs et l’esprit de l’identité saint-martinoise et sa transmission aux générations futures, bâtir une société du savoir équitable, solidaire, prospère, pérenne et connectée ».

En 2017 lors des précédentes élections, Louis Mussington, Julien Gumbs et Alain Richardson avaient mené chacun leur liste.