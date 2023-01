POLITIQUE : Louis Mussington adresse ses vœux aux Forces Vives

Ce lundi 16 janvier en début de soirée, le président de la Collectivité de Saint-Martin avait convié bon nombre d’invités dont les officiels et la presse afin de présenter ses vœux de 2023 au restaurant pédagogique du lycée professionnel Daniella Jeffry de Concordia.

L’ambiance était solennelle et le discours riche en informations. La foule s’est amassée doucement dans la salle de restaurant du lycée professionnel Daniella Jeffry dont le service était assuré par les élèves de l’établissement. Après avoir salué les invités, élus de la Collectivité et du gouvernement de Sint Maarten, officiels de la préfecture, représentants d’associations et d’organismes publics et privés, Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin en fonction depuis plus de neuf mois maintenant, a pris place sur le podium pour entamer le traditionnel discours des vœux. Suite à une introduction d’usage saluant la présence des conviés, Louis Mussington a déclaré : « Aujourd’hui, notre souhait est de nous tourner vers l’avenir et en ce faisant, nous tenons compte de nos forces. 2023 sera une année nécessairement meilleure, la fin de la crise sanitaire semble se profiler. Mais j’appelle, cependant, chacun à rester vigilant et à prendre les précautions d’usage et maintenir quand il le faut, les gestes barrières. » L’homme politique a tenu par ce discours à tirer un bilan non-exhaustif des premiers mois de mandat dont certains des objectifs principaux sont la formation et l’éducation des jeunes saint-martinois, l’accompagnement de porteurs de projets de création d’entreprises, les actions d’amélioration du cadre de vie sur l’ensemble du territoire, le développement d’action en faveur de la biodiversité sans oublier la consolidation des liens entre les membres de la communauté : « Je pense que le pari que nous avions pris a été réussi ».

En gardant son slogan de campagne comme moteur « La jeunesse est la base et l’avenir de notre société », Louis Mussington a énuméré les actions menées depuis sa prise de fonction comme l’inauguration de la Mission Locale, l’Aide à la mobilité étudiante et la bourse annuelle doublée, le lancement de la cité éducative, les évènements comme Successful Departure, le Forum de la Formation, Moho Camp ou encore le premier Salon de l’Orientation et de la Mobilité de l’Étudiant qui a rencontré un franc succès. Côté culture, la fierté du président fut palpable en revenant sur l’adoption de l’Unity Flag comme symbole culturel des deux côtés de l’île.

De nombreux événements culturels ont également été cités, ainsi que les dispositifs sociaux mis en place. La liste est trop longue pour tous les citer et le président de la Collectivité ne compte pas s’arrêter là : « Notre engagement social est un marqueur fort de notre politique. Nos objectifs pour 2023 restent centrés sur le développement de notre territoire : le saint-martinois conservant une place centrale. En ce sens, nous poursuivrons l’ensemble des efforts déployés en 2022. Notre proximité avec nos concitoyens est une force et nous la maintiendrons. » La formation, l’innovation, l’exemplarité de la Collectivité pour en faire un lieu d’épanouissement, l’amélioration de la qualité de vie de la population, telles sont les missions qui attendent Louis Mussington pour cette nouvelle année 2023. Après son discours, le président de la Collectivité et les invités ont trinqué, comme le veut la tradition. _Vx

