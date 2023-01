POLITIQUE : Le Préfet délégué des Îles du Nord adresse ses vœux de bonne année

Comme le veut la coutume, la traditionnelle cérémonie des vœux s’est déroulée ce jeudi 19 janvier 2023 à 18h dans la patio de la Préfecture durant laquelle Vincent Berton, Préfet délégué auprès du Représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, a dressé le bilan de son expérience depuis sa prise de fonction le 28 mars 2022.

Vincent Berton, préfet délégué accompagné de Pascaline Berton, a fait part de son émotion de réinstaurer cet événement lors de son discours : « je suis heureux de vous accueillir ici après plusieurs années d’interruption liées à la crise sanitaire qui a profondément dégradé notre crise sociale ». Saluant, en anglais cette fois, la présence des officiels de la Collectivité, de Sint Maarten, des îles voisines, des représentations d’associations, d’organismes publics et privés et des socio-professionnels, Monsieur le Préfet est revenu sur ses 10 mois d’activités : « L’année 2022 fut une année de transition à Saint-Martin. (…) Le sort a voulu que je prenne mes fonctions à Saint-Martin au même moment que le président de la Collectivité Louis Mussington, ce qui nous permet, même si nous n’avons pas les mêmes responsabilités, de cheminer, au même rythme je l’espère, des missions qui nous incombent ». Se félicitant de la reprise d’une vie normale et l’apaisement de la situation sociale à Saint-Martin tout gardant à l’esprit le travail encore à mener, Vincent Berton a partagé son sentiment de renouveau : « je forme le vœu que ce climat de république perdure car rien ne pourra se construire dans le conflit, la violence et l’incertitude. C’est donc avec sérénité que nous pouvons aborder l’année 2023 ». Année qui sera marquée par la reprise du tourisme, des projets de travaux dont la prospérité se doit de demeurer sur le territoire. Les projets de construction prévus sont une opportunité pour les jeunes saint-martinois d’accéder à l’emploi. Avec un taux de chômage de 35% à Saint-Martin, et de 50% chez les jeunes, Monsieur le Préfet « appelle au patriotisme des chef.fe.s d’entreprise et des décideurs afin de répondre à un effort de formation et de compétences ». Toujours sur le thème de la jeunesse, Vincent Berton a salué le talent des jeunes en commençant par les élèves du Lycée Professionnel Daniella Jeffry qui assuraient le service lors de la cérémonie : « Les jeunes sont l’avenir de Saint-Martin ». La thématique de l’insécurité fut également abordée, l’homme politique a pour volonté de relever le défi de combattre ce fléau avec le concours de tous les acteurs mobilisés « les stupéfiants gangrènent notre territoire ». La question du logement fait également partie des priorités de Vincent Berton. Tout comme celle de la culture, « l’expression culturelle nous rend plus humains », il a rappelé sa fierté d’avoir désormais le Pass Culture accessible à la jeunesse, dispositif qui soutiendra les artistes locaux.

Après un discours marqué d’optimisme sincère, Vincent Berton a procédé à la remise de la médaille d’acte de courage et de dévouement à l’agent de sécurité qui, en juillet 2022, a intercepté un malfaiteur qui s’apprêtait à commettre un braquage à main armée à Howell Center après que ce dernier ait abattu son fidèle compagnon de service à quatre pattes, son chien l’Kick. Grand moment d’émotion ressentie par tous. La soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail dans une ambiance conviviale avec la douceur d’une soirée typique saint-martinoise. _Vx

1,077 vues totales, 1,077 vues aujourd'hui