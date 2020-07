POLITIQUE : Le nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu est déjà venu plusieurs fois à Saint-Martin

La composition du gouvernement Castex a été annoncée lundi en début d’après-midi heure de Saint-Martin par le secrétaire général de l’Elysée.

Annick Girardin quitte son fauteuil de ministre des Outre-mer pour obtenir celui de ministre de la Mer, nouvellement créé. Lui succède Sébastien Lecornu.

Sébastien Lecornu connaît Saint-Martin pour y être venu à plusieurs reprises en 2017 et 2018.

Début novembre 2017, en tant que secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, il avait accompagné le Premier ministre Edouard Philippe. Il était revenu en mars 2018 avec cette fois Annick Girardin et notamment Gérald Darmanin, alors ministre de l’Action et des Comptes publics (et nouveau ministre de l’Intérieur à partir d’aujourd’hui). Il avait rendu aux personnels de l’Etat de Saint-Martin. «Plus que jamais en période de crise, l’Etat est attendu dans l’exercice de ses missions. L’Etat n’a pas à rougir de ce qui a été mené depuis six mois », avait-il écrit sur son compte Twitter Sébastien Lecornu, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.

Il était enfin revenu une dernière fois en septembre 2018 avec le président de la République.

Le nouveau locataire du ministère rue Oudinot a aussi participé à la création de la Deal sur l’île. «Avec Sébastien Lecornu, nous avons décidé d’implanter à Saint-Martin une unité territoriale de la direction de l’aménagement, de l’environnement et du logement, pour assister au quotidien la préfète, en lien avec la DEAL et le préfet de la Guadeloupe», avait déclaré en mai 2018 Edouard Philippe.

En octobre 2018, Sébastien Lecornu était devenu ministre chargé des Collectivités territoriales auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.

En avril dernier, Sébastien Lecornu faisait partie des ministres avec lesquels le président de la COM, Daniel Gibbs, s’était entretenu en visioconférence au sujet de l’organisation du déconfinement et la mise en place du fonds de solidarité.

