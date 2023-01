POLITIQUE : Le député Frantz Gumbs inaugure sa permanence à Saint-Barthélemy

Le 4 janvier dernier, Frantz Gumbs, député de la 1ère circonscription de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dont le mandat a débuté le 22 juin 2022, a procédé à l’inauguration de sa permanence parlementaire à Gustavia.

En présence des officiels de l’île voisine dont Xavier Lédée, président de la Collectivité de Saint-Barthélemy, et les élus du conseil territorial, Frantz Gumbs avait également convié Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente, ainsi que le conseil exécutif de Saint-Martin et les représentants des principales institutions des deux territoires concernés. Outre leur participation à cet évènement unique, grande première dans l’histoire de la circonscription des Iles du Nord, qui n’aurait pas été possible sans l’expertise organisatrice de la suppléante du député Melissa Lake, les différents acteurs et homologues des deux îles ont ainsi eu la possibilité de se rencontrer et d’échanger de visu sur des thématiques communes dans une ambiance détendue et conviviale. Lors de son discours, le député Frantz Gumbs a exprimé sa volonté d’optimiser le dialogue entre les deux territoires et avec la population de Saint-Barthélemy : « En tant que député pour les collectivités, je me dois d’être à l’écoute des deux exécutifs et je me rends bien compte que les conditions de fonctionnement du système éducatif, que l’accès à des services de santé convenables, que l’accès à une énergie plus propre et plus durable sont autant de sujets qui mériteraient une meilleure coordination pour plus d’efficacité ».

L’inauguration de cette nouvelle permanence parlementaire fut également l’occasion pour le député de présenter officiellement Anne Peuchot, sa collaboratrice de circonscription à Saint-Barthélemy, qui a désormais la tâche d’assurer ladite permanence située dans les locaux du Conseil économique, social, culturel et environnemental à Gustavia, à proximité de l’hôtel de la Collectivité, plus précisément au 59 rue Schoelcher à Gustavia. La population est invitée à prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 17h. Le député Frantz Gumbs a conclu son allocution en déclarant : « Je forme le vœu que nous soyons plus riches en 2023. Plus riches d’intelligence, de sagesse et d’amour, ce sont des richesses que nous pouvons partager sans s’appauvrir, au contraire. » _Vx

Infos et prise de rendez-vous : frantz.gumbs@assemblee-nationale.fr

