Le budget primitif 2021 de quelque 200 millions d’euros a été débattu et adopté lundi par les élus réunis en séance plénière du conseil territorial. Le leader de la majorité a qualifié le budget de deux mots : «volontarisme et bon sens».

«Volontarisme, car le montant global de 200 millions d’euros est important à l’échelle de notre territoire. Il représente un tiers de notre produit intérieur brut (notre PIB). Il incarne la montée en puissance et en compétence de notre administration», a commenté Daniel Gibbs. «Ensuite, ce budget est un budget de bon sens, car nous fixons des priorités, et nous voulons, avant tout, investir pour l’avenir des Saint-Martinois et notamment de la jeunesse du territoire», a-t-il poursuivi.

«Ce budget 2021 financera nombre de projets concrets et attendus : nos deux collèges, la poursuite des travaux routiers, la rénovation du front de mer, l’amélioration de la vidéo-protection, le Centre nautique et tant d’autres projets structurants…», a cité Daniel Gibbs.(soualigapost.com)