POLITIQUE : La COM veut miser sur l’économie bleue

«Au regard de la vulnérabilité du territoire par rapport à des évènements climatiques extrêmes couplée et une économie centrée quasi exclusivement sur le tourisme, la stratégie économique de l’île convient d’être repensée», estime la collectivité. Aussi veut-elle miser davantage sur une «économie bleue». Pour cela, elle souhaite être accompagnée dans l’élaboration de sa stratégie et vient de lancer un avis d’appel public à la concurrence.

Le prestataire devra établir un diagnostic du territoire de Saint-Martin en matière d’économie bleue, « élaborer une stratégie prospective grâce à une vision concertée des différents acteurs du territoire » ainsi qu’accompagner le pilotage de la mise en œuvre des actions stratégiques définies.

La stratégie retenue devra «mobiliser le potentiel inexploité de l’économie bleue en faveur de l’emploi et de la croissance du territoire». «Ces travaux doivent permettre in fine de sécuriser les emplois existants et de faire émerger de nouvelles sources de revenus, tout en veillant à préserver la biodiversité et à protéger les écosystèmes marins et côtiers », conçoit la COM qui concertera les acteurs des filières concernées et envisage de mettre en place des assises de l’économie bleue.

Le coût de la prestation d’accompagnement est estimé à environ 200 000 euros.