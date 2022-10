POLITIQUE : Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer, est en visite à Saint-Martin depuis samedi dernier et ce, jusqu’à ce mardi 18 octobre.

Retour sur une partie de cette visite officielle au programme bien chargé.

Arrivé en début d’après-midi sur un vol Air France à l’aéroport de Juliana ce samedi 15 octobre, le ministre fut accueilli par Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord et Louis Mussington, président de la Collectivité. Malgré un léger retard sur le vol long-courrier, la délégation est parvenue à recoller au programme dans la journée.

Babit Point – Oyster Pond

Pour sa première visite sur le terrain, le ministre Carenco s’est rendu sur le site de Babit Point à Oyster Pond pour aborder le sujet épineux du tracé de la frontière entre les deux parties de l’île et la reconstruction post-ouragan Irma de cette partie du territoire qui fut très impactée par la catastrophe naturelle. La réunion eut lieu autour de la table d’orientation de Babit Point avec les officiels de la Collectivité et de l’État, hors présence des médias.

Lors d’un point presse, l’homme politique considère qu’il est nécessaire de clarifier le traité du mont des Accords de 1648 sur l’ensemble de la frontière. Un traité clair sur le sujet est en cours et Louis Mussington a vivement insisté sur le fait que la signature d’un tel document doit se faire à Saint-Martin.

Observatoire des baleines – Oyster Pond

Lors de son second arrêt, Jean-François Carenco, toujours accompagné de Monsieur le Préfet, du président de la Collectivité et différents officiels, a monté les quelques marches qui mènent à la plate-forme de l’observatoire des baleines pour échanger sur les questions du conservatoire du littoral, à nouveau sans la présence des médias. Mais selon le ministre délégué, « la question de la plage du Galion est simple, il y a un élu qui a les pouvoirs de lancer la discussion avec ses habitants, le conservatoire du littoral n’a pas sa propre politique. » Pour lui, tout le propos de sa visite réside sur le fait de se mettre d’accord ensemble sur les mesures et que tout le monde fasse bloc pour les réaliser : « Après avoir senti et s’être imprégné des choses, faire de la politique sans s’émouvoir, ça n’a aucun sens. »

Embarcadère de Cul-de-Sac

Cette séquence dédiée au fléau écologique que représentent les sargasses a retenu toute l’attention de Jean-François Carenco. Conscient de la grandeur de cette problématique environnementale, le ministre a tout d’abord salué Louis Mussington pour sa gestion efficace et rapide des échouements exceptionnellement massifs survenus lors de cette saison 2022 pour ensuite rappeler le soutien de l’État sur les dispositifs anti-sargasses à hauteur de 80%. En effet, des financements supplémentaires ont été actés par Monsieur Carenco lors du comité de pilotage le 1er août dernier. En ce qui concerne la prochaine saison touristique, l’État investira 150.000€ supplémentaires pour lutter contre les sargasses, avec 60.000€ pour l’installation de 4 capteurs et 90.000€ pour l’installation de 2 barrages flottants. La réflexion sur le ramassage en mer et le stockage sur un lieu proche de la décharge est en cours. Louis Mussington confirme la volonté politique de protéger la baie de Cul-de-Sac en prenant les bonnes dispositions pour éliminer les sargasses et se dit encouragé par la réponse réactive du ministre Carenco.

Grand-Case Beach Club

À son arrivée sur site, une haie d’honneur constitué d’élus et d’acteurs du tourisme dont Jean-François Billot, gérant du Grand-Case Beach Club, vice-président du Club du Tourisme de Saint-Martin et guide personnel pour l’occasion, attendait le ministre délégué des Outre-mer et Monsieur le préfet.

La séquence a débuté avec la visite de l’abri anti-cyclonique financé par le Fonds européen de développement régional à 50% qui sert à l’année de salle de conférence. Le convoi de l’État s’est ensuite dirigé vers la terrasse du Grand-Case Beach Club pour une table ronde sur le tourisme à Saint-Martin en présence du Président de la COM Louis Mussington, des vice-présidents Alain Richardson et Bernadette Davis, de la présidente de l’office de tourisme Valérie Damaseau, des parlementaires Annick Pétrus et Frantz Gumbs, des représentants du club du tourisme et de la CCISM. Au terme d’une heure de réunion, trois grands axes ont été évoqués lors du micro tendu : formation des jeunes et l’intervention de cadres du tourisme, sécurité et défiscalisation. Depuis le passage d’Irma, la capacité des chambres d’hôtel est passée de 5.000 à 1.000. Quatre projets sont actuellement en cours pour augmenter cette capacité hôtelière car, selon le ministre, « l’effort touristique est à faire pour que les gens travaillent et que la population saint-martinoise soit dans la progression de l’activité. » Deux fois par an, les parlementaires qui sont la voix de Saint-Martin, les acteurs économiques et les décideurs politiques se rencontreront au ministère à Paris pour faire le point sur la situation et son évolution vers « une philosophie générale de l’action simple et efficace ».

Les mots du président de la Collectivité

Après cette première journée de visite officielle, Louis Mussington a déclaré éprouver une grande satisfaction au terme de celle-ci dans la mesure où le ministre Jean-François Carenco est un homme ouvert, disposé à dialoguer avec une réelle volonté d’accompagner Saint-Martin en ayant déjà pris le pli, dans le cadre d’une visite officielle, de venir sur notre territoire plus longuement que précédemment, requête émise par le président de la Collectivité lors de leur dernier échange à Paris. _Vx

