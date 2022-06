POLITIQUE : Frantz Gumbs fait ses premiers pas à l’Assemblée nationale

La XVIe législature s’est ouverte hier au palais Bourbon. Les 577 nouveaux députés ont fait leurs premiers pas à l’Assemblée nationale, parmi lesquels Frantz Gumbs. Le député de Saint-Martin et Saint-Barthélemy est assis à la place numéro 276, au centre de l’hémicycle.

Pour l’instant, les groupes politiques ne sont pas encore précisés sur le site de l’Assemblée nationale, les 577 parlementaires sont «non inscrits». Pour rappel, Frantz Gumbs était candidat sous la nuance divers centre.

Cette première séance a été consacrée à l’élection de la présidente de l’Assemblée nationale. Cinq hommes et femmes étaient candidats, Nathalie Bassire, Yaël Braun-Pivet, Sébastien Chenu, Annie Genevard et Fatiha Keloua-Hach ; à l’issue du second tour Yaël Braun-Pivet a été élue. Yaël Braun-Pivet avait été démise il y a quelques jours de ses fonctions de ministre des outre-mer en vue de ce mandat. (soualigapost.com)

