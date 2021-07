Poésie / Remise du trophée Léon Noël : cinq collégiens(nes) à l’honneur !

Exceller en anglais passe par une maîtrise de cette langue à l’oral mais aussi à l’écrit… Le prix Léon NOEL a servi de levier pour encourager un écrit spécifique en anglais, celui du texte poétique !

Léon NOEL a sillonné tout au long de l’année scolaire 2020-2021 nos écoles et établissements scolaires dans le but de partager sa passion : la poésie. Son recueil « Rhythm N Sparks » a fait l’objet de diverses études encourageant les élèves à se familiariser avec la poésie qu’ils affectionnent pourtant en entonnant tous les chants à la mode de leurs stars favorites. Et ne voilà-t-il pas que l’occasion leur était donnée de devenir poètes l’espace d’un concours et qui sait, l’espace d’une vie…

Léon NOEL peut être aisément qualifié de poète engagé et pour cause, c’est un fidèle défenseur de la faune et de la flore de son territoire, Saint-Martin. Imprimant sur le papier la beauté divine des éléments qui constituent la faune et la flore, il invite délicatement à poser un regard sur un environnement souvent inaperçu quoique bien présent et mobilise subtilement à en prendre conscience pour en être protecteur. La relève de notre poète est bel et bien en voie d’être assurée et c’est ce que nous ont démontré les nombreux participants au concours de poésie organisé par le service de l’Education nationale des Iles du Nord. Ledit concours s’était déroulé dans les règles, à partir de copies dont l’anonymat avait été préalablement garanti et les résultats allaient dépasser toute attente en comptant deux prix ex-æquo pour la seconde place et un prix spécial, coup de cœur, du jury. Mesdames Charlisia BARAY (professeur d’anglais), Vernicia BROOKS (membre du CESC), Yannick DELANNAY (directrice d’école), Katiuscia HYMAN (animatrice de langues dans les classes bilingues du 1er degré), Laïsha RAMKARRAN (stagiaire à l’office de tourisme de Saint-Martin) et Messieurs Thierry FAUCHER (professeur de mathématiques), Alex RICHARDS (directeur de l’action culturelle de la COM de Saint-Martin) ont eu à souligner le niveau de langue et l’imagination des concourants. Moult discussions ont eu raison d’un classement dont seul le jury avait et aura la souveraineté : Elisabeth PAKA (1er prix), Maya FRISAT, Noah PAKIRY (2ème prix), Titianna CHARVILLE (3ème prix) et Fridlande ALEXANDRE (prix spécial du jury). Messieurs Jeremy HUOT, Pascal DIJON, Anthony GOMBIS, Rony MERI (professeurs de tourisme) et Madame Ange-Marie VENTHOU-DUMAINE, professeur-documentaliste ont eu à s’enorgueillir des prouesses des élèves de 4ème et de 3ème des collèges Mont des Accords et Soualiga qu’ils ont eu à encadrer.