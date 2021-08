Plan séisme Antilles : Renforcement des écoles et formations prévus d’ici 2027

La troisième phase du Plan séisme Antilles 2021-2027 a été adoptée en avril par le comité de pilotage du Plan séisme Antilles (PSA). «Elle reprend et complète les axes des phases précédentes. Elle conforte en particulier un axe majeur consacré à la réduction de la vulnérabilité du bâti. Elle identifie un axe spécifique d’accompagnement des acteurs de l’aménagement et de la construction ainsi que le rôle et la place des actions d’information et de prévention en direction des populations », détaille Frédéric Mortier, délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer.

Les actions à réaliser d’ici 2027 se déclinent en quatre axes. A Saint-Martin, le conseil exécutif a validé quatre chantiers prioritaires : la nécessité d’un confortement parasismique des établissements scolaires du premier degré et du second degré ; la nécessité d’un confortement parasismique des logements sociaux de la Semsamar, de la SIG et de la SIKOA ; la mise en place de formations afin de former et sensibiliser les professionnels du BTP aux normes de constructions antisismiques ; la mise en place d’actions de sensibilisation de la population à l’alerte sismique et tsunami.

Le coût prévisionnel des travaux à réaliser dans les écoles (169 classes) est estimé à 74,360 millions d’euros dont 60 % seront financés par le fonds Barnier et 30 % par le Feder. Cela prend en considération les deux futurs collèges.

Une formation des concepteurs de projets ainsi que des commanditaires de projets et des responsables des travaux est prévue (80 000 + 40 000 €). Les ouvriers intervenant sur les chantiers seront aussi formés (18 000 euros). La COM souhaite aussi éditer des fascicules pour les acteurs du BTP et d’autres spécifiques sur le risque séisme et tsunami. 20 000 brochures sont prévues par thématiques (5 000 € par série). Une signalétique dans les secteurs à risque est envisagée (150 000€).