PLAN « FRANCE RELANCE » : Installation du comité de pilotage territorial et de suivi du plan de relance des Iles du Nord

Ce mardi 1er décembre, la Préfète de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Sylvie Feucher, les Présidents des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et le responsable du centre des finances publiques co-présideront l’installation du comité de pilotage territorial chargé du suivi de la déclinaison du plan de relance national à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

La réunion se déroulera en visioconférence avec Saint-Barthélemy et le SGAR Guadeloupe. L’installation du comité de pilotage et de suivi s’inscrit dans le cadre d’une signature prévue en décembre, des accords territoriaux de relance entre l’Etat et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

L’ordre du jour de la réunion portera sur la déclinaison territoriale des mesures du plan de relance national réparties en trois axes principaux la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale.

Les volets de l’aide aux entreprises, le programme « 1 jeune 1 solution » et l’accompagnement des projets territoriaux seront notamment évoqués.

Outre ses 4 co-présidents, le comité de pilotage et de suivi du plan de relance comprend les parlementaires des territoires de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les services et opérateurs de l’Etat, les chambres consulaires CCISM et CEM, la Caisse des Dépôts et Consignation, les CESC de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Pôle emploi.