Placé en détention provisoire pour avoir tiré sur son frère

Le 15 janvier dernier, une dispute éclate entre deux frères ; l’un d’eux, DR, porte une arme à feu et blesse son frère au ventre. DR est interpellé et poursuivi pour violences aggravées. Il était convoqué mercredi matin devant le tribunal de proximité de Saint-Martin en comparution immédiate. Comme la loi le lui permet, il a demandé un délai pour préparer sa défense, il sera jugé le 16 mars prochain à Basse-Terre.

Le tribunal a toutefois dû statuer sur la situation judiciaire de DR : le laisser libre, le placer sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Pour le parquet, DR «n’a pas de garantie de représentation» le jour de son procès. Aussi a-t-il demandé à ce qu’il soit incarcéré. «La veille des faits, DR avait déjà comparu devant le tribunal pour avoir causé des blessures en scooter, le soir même il s’alcoolise, a une altercation avec son frère et le blesse au niveau du ventre», a expliqué le procureur qui a également rappelé que DR avait été condamné en novembre 2020 à une peine de quinze mois de prison pour avoir participé à un vol à main armée.

Trois autres condamnations sont inscrites à son casier judiciaire : une pour usage de produits stupéfiants en 2012 et deux autres en 2016 et 2017 pour avoir participé à des vols et détenus une arme à feu.

L’avocate de DR a demandé à ce que son client soit placé sous contrôle judiciaire. Elle fournit deux attestations pour appuyer sa demande : l’une de son frère qui n’a pas déposé plainte et ne s’est pas constitué partie civile et une de sa mère qui affirme avoir besoin de son fils à ses côtés pour l’aider au quotidien ; tous deux étaient présents à l’audience.

Après en avoir délibéré, le tribunal a prononcé le placement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Basse-Terre.

