PHOTOGRAPHIE / STREET ART : Faces of Saint-Martin IV, les lauréats sont désormais connus

C’est dans les jardins de l’hôtel de la Collectivité que s’est tenue la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de photographie de « Faces of Saint-Martin » dont la quatrième édition avait pour thème « Amazing Faces », les visages atypiques.

Faces of Saint-Martin est une exposition éphémère de street art, directement inspirée du projet « Inside Out » instigué par le célèbre artiste français JR et qui donne la possibilité à chacun de partager son portrait, son histoire et de faire passer un message dans l’espace urbain. Les portraits choisis à l’issue de cette nouvelle édition sont visibles dans Marigot et Spring depuis vendredi dernier, ils nous permettent aussi de nous projeter dans un futur où le masque ne sera plus un accessoire obligatoire du quotidien tout en relançant la culture qui souffre énormément du contexte actuel.

Les noms des lauréats ont été révélés en présence des membres du jury, des photographes et de certains modèles, par Alex Richards, Directeur de l’Action Culturelle qui n’a pas manqué de féliciter le travail de Carole Tondu sans qui « Faces of Saint-Martin » n’existerait pas. Également présents, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Saint-Barthélémy et Saint-Martin Mikaël Doré, Monsieur le Président de la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin Daniel Gibbs et Madame la Première Vice-Présidente Valérie Damaseau, qui soutiennent à l’unanimité ce magnifique projet dont la complexité d’éxecution le rend encore plus précieux. Les gagnants sont les suivants : nouveauté cette année, le Prix d’encouragement a été décerné à Théo Feger. Le quatrième prix a été attribué à Chloé Forest. Le troisième prix a quant à lui été remis à Steph Deziles. Le second prix reviendra à Nathalie Beaurain, absente à l’évènement. Et pour terminer, c’est Lauralie Peterson qui est repartie avec le premier prix d’ « Amazing Faces ». La nécessité de faire un palmarès n’enlève en rien le talent de chaque artiste. La preuve en images. _Vx