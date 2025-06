PHOTOGRAPHIE : L’île des Dieux immortalisée par Didier Rouxel

Un artiste d’origine normande a présenté Bali en 48 photographies, capturées au cours des 10 dernières années.

Vendredi 30 mai, une centaine de personnes est venue découvrir l’œil que portait Didier Rouxel sur Bali et ses habitants autour d’un vernissage photo en partenariat avec Photos Caraïbes SXM. De 18h à 21h, le Ti Corner, aux Amandiers, à Marigot, s’est converti en galerie d’art pour la 15e exposition de l’artiste autodidacte.

Menuisier de profession, Didier Rouxel réside à Saint-Martin depuis plus de 40 ans et se passionne pour la marche et les espaces sauvages.

De la Mongolie à l’Islande en passant par la Birmanie, le chasseur d’images multiplie les voyages à travers le monde.

Mais il y a 10 ans, Didier rencontre Bali, en Indonésie, et tombe sous son charme : « Je suis parti avec ma fille dans le cadre de mon travail pour trouver de nouvelles essences de bois.

Ma fille y a rencontré l’amour et y est restée. Moi, j’y ai trouvé la quiétude et j’y retourne tous les ans, pendant deux mois ».

En sillonnant la région d’Ubud, ses rizières en terrasse, ses forêts de bambou et ses cascades enfouies dans la végétation, c’est la sagesse d’un peuple que le photographe veut mettre en lumière : « La culture balinaise transpire la bonté et la paix. J’ai ressenti une liberté complète là-bas. Je faisais des choses simples, au rythme qui me plaisait… » confie Didier.

Photographe depuis 25 ans, ce dernier raconte que c’est au contact de professionnels de la photo qu’il a pu affiner son regard sur les choses pour mieux les cristalliser. _LM