PHOTO : Un concours pour mettre en lumière l’architecture saint-martinoise en noir et blanc

Le regard des photographes amateurs et passionnés est une nouvelle fois sollicité par Photo Caraïbes, à l’occasion de son “Challenge Photo Ti Korner”. Pour cette édition, le concours met à l’honneur un thème cher au patrimoine de l’île : l’architecture traditionnelle saint-martinoise.

Ouvert à toutes et tous, le concours invite les participants à capturer, en noir et blanc exclusivement, les formes, détails et ambiances des bâtis qui font l’identité visuelle de Saint-Martin. Mais attention, le temps presse : les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai.

Façades en bois, balcons ouvragés, toitures typiques ou encore perspectives urbaines… les clichés doivent refléter à la fois la richesse du patrimoine architectural local et la sensibilité du photographe. En choisissant le noir et blanc, Photo Caraïbes fait le pari de la sobriété et de l’émotion pour révéler la beauté des lignes et des contrastes.

Au-delà du concours, l’initiative valorise le regard des habitants sur leur île et à encourager la créativité locale. L’appel est lancé : à vos appareils, faites rayonner Saint-Martin à travers votre objectif !

Infos : +33 6 90 72 72 20