PHOTO DU JOUR : Une voiture incendiée comme comité d’accueil à la Baie Orientale

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la carcasse d’une voiture incendiée trône avant l’entrée du Parc de la Baie Orientale, sur la voie publique.

Des cônes ont été répartis tout autour du véhicule afin d’éviter les accidents, spécialement la nuit où il y a peu de lumières dans cette zone. Nombreuses sont les rumeurs concernant la présence de cette voiture mais aucune d’entre elles ne s’est vérifiée jusqu’à présent. Quand les services de sécurité se sentent impuissants, les habitants sur les hauteurs de la Baie Orientale ne cachent ni leur colère ni leur impatience quant à la situation. Ils déplorent le manque de réactivité des services de la Collectivité mais continuent d’espérer que le véhicule sera enlevé au plus vite, non seulement pour des raisons de sécurité clairement menacées mais également pour ne pas faire perdurer cette piètre image supplémentaire de Saint Martin aux yeux des touristes qui se font plus rares dernièrement.