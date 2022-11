PHILANTHROPIE : La Fondation de France dresse le bilan du Programme Solidarité Antilles

Le 27 octobre dernier, plusieurs représentants de la Fondation de France (FDF) ont présenté le rapport de capitalisation du Programme Solidarité Antilles lancé en 2017 après le passage dévastateur du cyclone Irma.

La présentation du bilan « 5 ans après » s’est donnée à la CCISM devant une vingtaine de personnes incarnant des associations qui ont bénéficié du programme d’urgence comme Cobraced, les Apatrides, la Réserve Naturelle de Saint-Martin, Initiative Saint-Martin Active, Trait d’Union France Victimes, le Manteau, les Compagnons Bâtisseurs, etc. Des figures de la Préfecture et de la Collectivité étaient également dans l’assemblée. Pour rappel, le Programme Solidarité Antilles, première intervention d’urgence de la FDF dans des territoires ultramarins né d’un élan de générosité avec l’appui d’un comité ad hoc de 6 experts bénévoles, comptait un budget de 15,2 millions d’euros avec 12M octroyés à la partie française de Saint-Martin et 5 axes d’intervention : l’aide aux sinistrés (16%), la reconstruction (41%), la relance économique (20%), l’éducation et la culture (13%), la prévention des risques et la protection de l’environnement (5%). Plus d’une centaine de projets ont été soutenus depuis 2017. La force de l’action de la FDF pendant ces cinq dernières années réside dans un accompagnement global et durable des bénéficiaires, des visites de terrain pour consolider les partenariats, la coordination et le dialogue avec les institutions locales, la mise en réseau des associations pour une collaboration pérenne et un renforcement de leur capacité d’action, et enfin l’engagement rapide des fonds pour agir au plus vite.

Les points d’amélioration développés lors de la présentation du bilan sont entre autres l’identification des publics les plus vulnérables afin de soutenir des projets ciblant les femmes, insister davantage sur la santé mentale et le suivi psychologique, renforcer le soutien aux personnes âgées et en situation de handicap, ainsi qu’au personnel impliqué dans l’aide sociale d’urgence ; et l’intégration durable des DROM-COM aux stratégies de la FDF en installant par exemple des relais en Outre-mer et en assistant à long terme les activités et équipements culturels à Saint-Martin. Le bilan qui s’avère donc positif s’est confirmé avec les témoignages des participants qui sont unanimes sur le fait que la Fondation de France a grandement participé à la relève de Saint-Martin après Irma. _Vx

