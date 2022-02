Petit-déjeuner à l’école : le petit plaisir du matin

La Collectivité de Saint-Martin, sa Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) et leurs partenaires, l’Education nationale et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion à la Santé (IREPS), ont signé une convention, le vendredi 18 février dernier, pour la mise en œuvre de l’opération « petits-déjeuners » au bénéfice des écoliers de Saint-Martin.

Ce dispositif déployé du 1er mars au 31 décembre 2022, consiste à distribuer un petit-déjeuner à chaque écolier afin de contribuer à la réussite pour tous les élèves. Il a été instauré dans l’ensemble de l’académie de Guadeloupe depuis la rentrée scolaire 2019-2020, y compris à Saint-Martin du 22 février au 4 juillet 2021.

Dans les classes de maternelle, le service des repas concernera les classes de PS – MS – GS, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Dans les classes de primaire, les élèves de CP, CE1, CE2 seront servis les lundis et jeudis et les élèves de CM1 et CM2 les mardis et vendredis.

Les petits-déjeuners seront servis entre 7h30 et 7h50, ils seront bien sûr variés et équilibrés, constitués de produits alimentaires de bonne qualité nutritionnelle (produits céréaliers complets, produits laitiers, fruits), selon les recommandations du Programme National Nutrition Santé (PNNS).

Ce premier repas de la journée participe à la réduction des inégalités alimentaires, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. 2884 élèves sont potentiellement concernés à Saint-Martin.

L’académie de Guadeloupe contribue à hauteur de 84 816€ pour l’année 2022, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le Gouvernement en 2018. Saint-Martin apporte un financement de 70 000€ sur le budget de la CTOS.

La CTOS recevra un financement annuel de près de 155 000€ pour l’achat des denrées, la confection et la distribution des petits-déjeuners dans les écoles. L’IREPS de Guadeloupe assurera la formation des agents territoriaux et des enseignants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, concernés par la mise en œuvre de ce dispositif.

