PÉTANQUE : Succès pour le Club Cariboule lors des qualifications en triplette mixte

Les adhérents du Club Cariboule de Saint-Martin ont brillé lors du qualificatif triplette mixte du samedi 15 mars, réunissant 16 équipes sur le boulodrome du club.

Après des rencontres acharnées, Cyrielle Frachebois, Thierry Fernandez et Guillaume Daviaud ont remporté la finale face à Josiane Le Guiader, Teddy Carien et Frédéric Minin. Grâce à cette victoire, ils décrochent leur place pour les championnats de France qui se tiendront à Bergerac les 19 et 20 juillet 2025.

Le parcours jusqu’en finale fut intense. En quart de finale, l’équipe victorieuse a éliminé Cathy Guillon, René Lambert et Christophe Agar, avant de s’imposer en demi-finale face à Andréa Dicolangelo, Hassan Bouazzaoui et Tony Gomez de l’ABSB. De l’autre côté du tableau, Josiane, Teddy et Frédéric ont dominé Emilie Aubin, Florian Chirol et Yohann Rodriguez Del Cid pour rejoindre la finale.

Un grand bravo aux vainqueurs et finalistes pour leur performance. L’événement n’aurait pas été possible sans l’engagement des arbitres Carlos Natario et Jean-Michel Tzanis, ainsi que le soutien de Dounce et Patricia, qui ont préparé un excellent repas pour tous.

Le club poursuit sa dynamique avec les qualifications en doublette mixte prévues à Saint-Barthélemy le 29 mars. Les triplettes hommes auront quant à elles l’occasion de tenter leur qualification le samedi 5 avril prochain à Saint-Martin. _Vx

Infos : +33 6 77 31 27 77

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter