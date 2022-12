PETANQUE : Rendez-vous dimanche 11 décembre au boulodrome de la Baie Nettlé pour le dernier tournoi de l’année 2022 !

Le club Cariboule organise un Grand Concours de Noël sponsorisé par les partenaires et amis restaurateurs avec de nombreux bons repas à gagner dans divers restaurants de Grand-Case, de la Baie Orientale, de Marigot, de la Baie Nettlé, de Mont Vernon 1 et 2, de Hope Estate, et des Terres-Basses !

Ce concours ouvert à tous, sera le dernier de cette année 2022 et se jouera en doublette formée sur le boulodrome de la Baie Nettlé en journée.

Les inscriptions se feront à partir de 9 heures, tirage des équipes à 9h45, lancé du bouchon à 10 heures !

L’engagement est de 10€ par joueur et de 15€ pour les non licenciés et non membres du club.

Les boissons seront assurées par le Club et pour ceux qui le souhaitent, un repas vous sera proposé sur place par notre Ami « Dounce » avec au menu viande ou poisson au prix de 12€ par personne, également des plateaux dégustations de Sushis vous seront offerts avant le repas par «SushiBox” de Concordia.

Rappel à tous les joueurs:

N’oubliez pas d’avoir des chaussures fermées et une tenue correcte, règlement oblige ! _AF

