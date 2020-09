Pétanque : Place au concours en doublettes arrangées ce dimanche 27 septembre

Un nouveau concours en doublettes arrangées est organisé par le club Cariboule ce dimanche 27 septembre sur le boulodrome à la baie Nettlé.

A l’instar des autres tournois, les inscriptions se dérouleront à partir de 9 heures, le tirage au sort des équipes à 9h45 et le lancé du bouchon à 10 heures précise ! L’engagement est de 10€ par joueur.

Les boissons seront assurées par le Club avec Daniel, le sympathique barman, les repas par la famille Cozier avec leurs bons petits plats cuisinés et leur délicieux BBQ saint-martinois !

Le prochain concours, organisé par le club aura lieu le dimanche 11 octobre prochain en doublettes arrangées.

Comme à l’accoutumée, le club vous attend nombreux et motivés pour de belles parties disputées et ce dans la détente, la courtoisie et toujours dans la bonne humeur !

Le club rappelle que le boulodrome est ouvert tous les mardis et jeudis après-midi de 15h30 à la tombée de la nuit. _AF

Page Facebook : Cariboule Saint Martin Pétanque.

Les jeunes espoirs du club et déjà graines de champions, Alice 12 ans et Célian 8 ans !