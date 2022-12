PETANQUE : Guillaume et Serge grands vainqueurs  du tournoi de Noël

Le dimanche 11 décembre dernier s’est déroulé sur le boulodrome de la Baie Nettlé, le grand concours de Noël dans une belle ambiance sportive et conviviale où 23 équipes se sont affrontées en doublettes.

Les grands vainqueurs du concours sont Guillaume et Serge avec en plus 2 belles Fanny à leur palmarès ! Le club remercie tous les participants, les sponsors et les restaurants qui ont offert des bons repas ainsi que « Dounce » qui a encore régalé tous les joueurs avec ses bons petits plats dont il a le secret.

Le prochain concours sera organisé début Janvier 2023 pour fêter l’Epiphanie. La date sera communiquée très prochainement. _AF

Les résultats :

Concours Général :

½ finales :

Eric et René gagnent 13 – 8 contre Jean-Claude et Loze

Serge et Guillaume gagnent 13 – 0 contre Bruno et Dominique

Finale :

Serge et Guillaume gagnent 13 – 0 contre Eric et René

Concours Consolante :

½ finales :

François et Fabien gagnent 13 – 4 contre Julien et David

Régis et Frédéric gagnent 13 – 5 contre Erwan et Dominique

Finale :

Régis et Frédéric gagnent 13 – 4 contre François et Fabien.

Le club Cariboule remercie les sponsors : Le Cottage, Sushi Box, Le Be Kool, La Main à la Pâte, Les Amandiers, Le Goût du Vin, Le Sous-Marin, Côté Lagon, Le Mati Beach, Mezza Luna, La Samanna, Papadan, Le Taïtu, Aux Mets Tissés, Énigma Time, La Trattoria, Le Télégraphe, L’Atelier, Le Yellow Sub, Le Bikini, Le Coco Beach et La Maison Mère.

