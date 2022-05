Pétanque : Beaucoup de monde attendu samedi au Boulodrome de la Baie Nettlé pour la « Flachon’s Week » !

Le Boulodrome de la Baie Nettlé devrait afficher complet ce samedi 21 mai à l’occasion de la « Flachon’s Week », un grand concours en triplettes arrangées organisé par le club Cariboule de Saint-Martin.

Dotée de 4000€ redistribués, ainsi que de nombreux lots à gagner, la « Flachon’s Week » réunira à coup sûr les meilleurs boulistes de l’île. A n’en pas douter que les parties seront relevées et indécises entre les pointeurs et tireurs !

Pour information, les inscriptions se feront à partir de 9h30, le tirage des équipes à 10 heures et le lancé du bouchon à 10h15.

Attention, le tournoi est limité à 32 équipes ! Il ne reste que quelques places pour vous inscrire. Pour cela, contactez le club au plus vite au

0690 383 071 ou au 0690 558 024 (20€ par joueur).

A noter qu’une tenue correcte est exigée ainsi que le port de chaussures fermées.

« Comme à l’accoutumée, nous vous attendons très nombreux et motivés pour de belles parties sportives et endiablées dans la détente et toujours dans la bonne humeur », souligne François, membre à part entière du club Cariboule. _AF

