PÉRISCOLAIRE : Un programme riche et festif pour les enfants durant les vacances de Pâques

La Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) met en place, du 22 au 30 avril, un accueil collectif de mineurs sans hébergement à destination des enfants de 3 à 12 ans.

Ces centres de loisirs accueilleront les jeunes vacanciers du lundi au vendredi, de 8h à 16h, pour une semaine pleine d’animations culturelles, sportives et festives. Les enfants de 3 à 5 ans seront accueillis dans les écoles maternelles Evelina Halley, Emile Choisy, Jean Anselme et Ghislaine Rogers, tandis que ceux de 6 à 12 ans seront répartis entre les écoles élémentaires Elie Gibs, Emile Choisy et Clair Saint-Maximin.

Au-delà des traditionnelles activités, les enfants auront cette année la chance de rencontrer deux figures du cyclisme sur piste : Melvin Landerneau, vice-champion du monde et champion d’Europe, ainsi que Jayson Rousseau, double vice-champion de France, originaire du territoire. Une rencontre organisée avec le concours de la Team JCO.

Parmi les temps forts : une grande chasse aux œufs de Pâques aura lieu le mercredi 23 avril à 9h à Bellevue, où petits et grands partiront à la recherche du lapin d’or et de l’œuf d’or. Le vendredi 25 avril, le parking de Galisbay accueillera la deuxième édition du festival du cerf-volant de 9h à 11h, avec ateliers de confection et envol collectif. Le programme se clôturera le mercredi 30 avril avec une journée plage placée sous le signe de la détente, des jeux d’eau et du rire.

Les inscriptions, ouvertes à l’annexe de la CTOS à Marigot, sont possibles jusqu’au jeudi 24 avril. Le coût de la semaine varie entre 60 et 65€ selon les revenus, repas et sorties inclus. Un rendez-vous attendu, tant par les enfants que leurs parents, pour faire de ces vacances de Pâques un moment inoubliable. _Vx

Infos : 0590 27 94 84

