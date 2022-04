PEOPLE : Miss France 2022 est en voyage d’intégration à Saint-Martin

Quelques semaines après l’élection de Miss France, le comité Miss France a l’habitude d’organiser un voyage d’intégration.

La nouvelle reine de beauté passe plusieurs jours avec d’anciennes Miss afin d’échanger sur les expériences qu’elle va vivre durant l’année de son règne et recevoir des conseils.

En raison de la pandémie, les deux derniers voyages avaient eu lieu en métropole.

Cette année, les Miss peuvent voyager, elles se sont ainsi envolées sous le soleil antillais, saint-martinois précisément. Elles sont arrivées lundi après-midi à l’aéroport de Grand Case après une escale en Guadeloupe.

Miss France 2022, Diane Leyre, est accompagnée de Sylvie Tellier, directrice générale de la Société Miss France, Amandine Petit, Clémence Botino, Vaimalama Chaves et Cindy Fabre, respectivement Miss France 2021, 2020, 2019 et 2005. Pendant plusieurs jours, elles vont découvrir la friendy island, hier elles sont allées à Pinel. Entre deux activités, elles réalisent des séances de photo et autres shooting. Elles partagent également leurs «vacances» sur les réseaux sociaux.

_Soualiga Post.com

