Pelicarus : Recrutement de parrains et marraines pour de jeunes étudiants

Pélicarus, l’association des jeunes de Saint-Martin en France, lance sa campagne de recrutement de parrains, marraines et filleul(es) pour l’année académique 2020/2021.

«Comme chaque année, Pélicarus propose aux primo-arrivants quittant Saint-Martin d’être parrainés par un membre de l’association dans le but de les assister avec leurs installations en France hexagonale», explique l’association. Le pôle parrainage de l’association met en relation les parrains ou marraines avec leurs filleul(es). Un accompagnement à distance peut être mis en place si nécessaire. Le rôle du parrain ou de la marraine est de répondre aux questions du jeune et de l’accompagner dans ses démarches : recherche de logement, découverte de la ville, contrats à souscrire, etc. L’association invite les personnes intéressées à remplir un formulaire disponible sur sa page Facebook, Pelicarus.