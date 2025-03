Peindre, créer, s’inspirer : Un rendez-vous au Féminin

Dans le cadre du Mois de la Femme, l’association Vitiligo Educate Inspire & Support SXM (V.E.I.S.S.) organise une deuxième édition du Paint & Sip le dimanche 9 mars de 11h à 14h, un événement alliant art, convivialité et célébration de la force féminine.

L’an dernier étant l’année de l’inspiration (la lettre I de V.E.I.S.S.), une dizaine de participantes avait partagé un moment unique avec l’artiste Ruby Bute, échangeant autour de thèmes essentiels : se sentir suffisante, s’accepter pleinement et reconnaître sa propre valeur.

2025 marque le lancement de l’« Année du Soutien » de V.E.I.S.S. (le premier S), et pour l’occasion, l’association rendra hommage à Josianne Artsen Fleming, une femme d’exception, en la désignant Femme de Soutien 2025. Inspirée par son esprit, sa force et son amour de la vie, l’équipe de V.EI.S.S. enrichira l’événement d’une touche festive avec un délicieux brunch et de savoureux rafraichissements, une ambiance musicale et une expérience artistique unique.

Programme du Paint & Sip Brunch

L’événement débutera par un icebreaker et un tour de table, afin de créer une atmosphère bienveillante et inspirante. Josianne partagera son parcours et son message empli de force et de détermination. Puis, guidées par les artistes, les participantes apprendront différentes techniques de peinture et donneront vie à une toile qui représentera la confiance, la beauté et la fierté des femmes. Rendez-vous ce dimanche 9 mars dès 11h au Silk Cotton Estate à Friar’s Bay pour un moment de partage unique. Les places étant limitées (65$/personne), ne tardez pas à réserver dès maintenant via ce lien : https://urls.fr/2T7nic _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter