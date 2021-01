PATRIMOINE Lieu à (re)découvrir : le Fort Louis

Construit en 1789 sous l’impulsion du chevalier de Durat alors gouverneur de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy pour le Roi de France, le Fort Louis a permis de renforcer la défense des entrepôts portuaires. De nombreuses récoltes de sel, sucre de canne, café et rhum ont ainsi été sauvées des mains de boucaniers mal intentionnés. Afin de contenir au mieux les assauts ennemis, le fort a été équipé de canons, de meurtrières et d’une citerne d’eau. Laissé ensuite à l’abandon, il fut restauré au cours du 19ème siècle pour redevenir lieu de batailles entre français et pilleurs anglais. L’usure du temps l’a fait souffrir jusqu’en 1993 où une autre rénovation a eu lieu grâce à l’association archéologique Hope Estate. Surplombant la baie de Marigot, il vous faudra gravir les 91 marches qui vous séparent du sommet. L’ascension démarre sur le parking situé au bout de la rue… du Fort Saint Louis. Les ruines vous accueillent dans toute leur splendeur majestueuse et des panneaux bilingues complètent la visite culturelle de ce lieu devenu incontournable. Les visiteurs jouiront d’une vue époustouflante sur Marigot, Anguilla, Simpson Bay, Terres Basses et Baie Nettlé, de jour comme de nuit. Les couchers de soleil y sont d’ailleurs sublimes. _Vx