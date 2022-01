PATRIMOINE : Découvrez Saint-Martin autrement avec ACS Zepin

L’association ACS Zepin créée en 1998 a pour but de promouvoir des activités culturelles, éducatives, artistiques, sportives ou encore numériques et compte bien continuer dans cette foulée pour l’année 2022 avec une visite guidée des sites historiques de Saint-Martin.

Le dimanche 23 janvier marquera la cinquième édition de cette journée de découverte mêlant culture, patrimoine et édifices incontournables du territoire. Les participants pourront y apprendre non seulement l’histoire de chaque site visité mais également de nombreuses anecdotes narrées par deux guides exceptionnels en les personnes de Mark Yokohama, co-fondateur de l’association « Les fruits de mer » et animateur du musée Amuseum Naturalis, partenaire de l’évènement, situé à côté du ranch du Galion avant Quartier d’Orléans dont le savoir culturel de Saint Martin est aussi vaste que passionnant ; et Christophe Henocq, dont les nombreuses casquettes et l’expérience diverse et variée laissent présager de la grande qualité de la prochaine visite guidée : chargé de mission archéologique et scientifique auprès de la Collectivité, archéologue, animateur de radio, éditeur de revues touristiques, créateur du premier musée de Saint-Martin et enfin initiateur de la Réserve Naturelle. Que l’on soit fin connaisseur du territoire saint-martinois et de son patrimoine ou que l’on soit novice des lieux historiques de l’île, la visite du 23 janvier rejoindra la liste des excursions passées dont le succès s’est répété au fil des éditions. Le rendez-vous est fixé à 8h30 au pied du Fort Louis à Marigot. Le début de la visite du fort débutera à 8h45. Suivra le départ en bus à 9h30 pour une matinée qui vous fera voyager dans le temps. Retour au Fort Louis à 12h30. Les places sont limitées et l’activité reste sous réserve des conditions sanitaires émanant de la Préfecture. Les tarifs sont les suivants : 40€ pour les membres, 35€ pour les enfants et 45€ pour les adultes. _Vx

Infos et réservations : 06 90 36 96 20 – Facebook : ACS ZEPIN Saint Martin