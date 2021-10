PASSE SANITAIRE : SXM Résistance fait des propositions d’application

Le mouvement SXM Résistance a rencontré à trois reprises le représentant de l’Etat localement à qui il a fait des propositions alternatives pour l’application du passe dans les restaurants.

«Le préfet nous a rejoints à 50 %. C’est-à-dire qu’il a proposé de laisser le libre choix d’imposer le passe sanitaire aux patrons de restaurant faisant moins de 50 couverts, et dans les établissements de plus de 50 couverts, de le rendre obligatoire», rapporte SXM Résistance qui a refusé la proposition. «Ce que nous avons suggéré est de laisser le libre choix à tout le monde et d’observer comment cela se passe durant quelques mois et ensuite on verra», poursuivent les membres.

De plus, le mouvement réfléchit à une autre mesure au sujet de la vaccination des salariés. Si un patron impose la vaccination à ses employés et que ceux-ci la refusent, le mouvement estime que les salariés peuvent rester en poste en se faisant tester pour montrer qu’ils sont négatifs à la covid-19. Dans ce cas, le mouvement proposera au préfet de demander aux patrons des établissements concernés de prendre à leur charge le coût des tests, au même titre que «les patrons de certaines entreprises le font pour le matériel de sécurité». (soualigapost.com)