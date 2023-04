PASS CULTURE : 40 jeunes saint-martinois du « Contrat d’Engagement Jeune » récompensés pour leur assiduité, Christophe Henocq honoré pour son engagement

Le jeudi 13 avril dernier, lors de l’Assemblé Générale de la Mission Locale, les membres ont tenu à récompenser l’implication des 40 jeunes qui ont fait partie du dispositif « Pass Culture ».

Le Président de la Mission Locale, Raphaël Sanchez, le Président de la Collectivité, Louis Mussington ainsi que les Membres de l’AG ont tenu a récompensé aussi l’engagement de Christophe Henocq pour son investissement aussi bien à la Mission Locale que pour son action culturelle sur le territoire de Saint-Martin.Le Pass Culture de la Mission Locale qui se différencie du Pass Culture National a permis aux bénéficiaires du Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) de découvrir les différents sites remarquables et le patrimoine du territoire de Saint-Martin. Le but est de sensibiliser les jeunes sur les différents métiers liés au tourisme mais aussi sur les métiers de rénovation.

Christophe Henocq, archéologue chargé de mission scientifique à la Collectivité, a transmis son savoir avec passion et leur a fait découvrir de nombreux sites comme : le Galion, le trou de David, la sucrerie de Concordia, etc.

Une véritable découverte pour ces jeunes qui ont pu en apprendre plus sur leur île et ont pu s’enrichir de toutes ces connaissances.

Le Pass Culture a été un véritable succès. L’action sera reconduite.

