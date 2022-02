PARTENARIAT SOLIDAIRE : Convention signée entre la Fondation de France, la Collectivité et Unite Caribbean

Dans la continuité de sa visite officielle chargée de rencontres sur le terrain et avec les officiels, la représentante principale de la Fondation de France (FDF) a renouvelé sa collaboration d’entraide avec la Collectivité de Saint Martin, en signant une convention d’accompagnement des associations.

Pour rappel, au lendemain du passage de l’ouragan Irma, la Fondation de France avait consacré 12 des 15 millions d’euros récoltés pour le programme « Solidarité Antilles » à Saint Martin. À ce jour, la Fondation de France est toujours présente sur le territoire, et cette fois, dans une volonté d’accompagnement. La FDF a fait appel à Unite Caribbean, entreprise sociale guadeloupéenne de conseils sur des problématiques de développement durable dans l’ensemble du bassin caribéen. La particularité d’Unite Caribbean est de créer des ponts et des passerelles entre les îles pour faire travailler les acteurs ensemble et leur permettre de trouver des solutions et des perspectives d’activités dont la composante importante est le renforcement des compétences des acteurs locaux, que ce soit les collectivités locales et les secteurs associatifs. Lorsque la Fondation de France était sur la fin de son dispositif de secours à Saint Martin, s’est posé pour celle-ci la question de l’après, avec comme volonté de ne pas se retrouver dans une logique d’effet falaise, à savoir un arrêt total et soudain d’aides. Unite Caribbean a rencontré l’ensemble des acteurs en présence et mis en œuvre une expérience pilote pendant un an qui a consisté à accompagner un groupe d’associations de Saint Martin sur un bouquet d’activités. Un partenariat fort avec Initiative Saint Martin Active (ISMA) a permis de mettre un place la phase deux de ce dispositif local d’accompagnement (DLA), phase qui consiste à transmettre cette méthodologie aux associations qui ont vocation à être là de manière pérenne. Après une discussion avec la Collectivité, principalement la direction de la vie locale et vie associative, une convention a été établie entre Damien Bauchau d’Unite Caribbean, Daniel Gibbs, président de la Collectivité et Karine Meaux de la Fondation de France. Convention d’un an intitulée « Dispositif d’accompagnement des associations de Saint Martin » (DAASM) et signée depuis la semaine dernière. Le dispositif est financé par la Collectivité à hauteur de 72.000 euros et par la Fondation de France avec 60.000 euros. Une réunion de travail a suivi le rendez-vous de signature officielle afin de développer cette prometteuse phase deux d’ores et déjà en activité. _Vx

