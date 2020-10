« Parents Elus Sans Etiquette du lycée Robert Weinum » devient l’association « Parents Sans Etiquette »

Il y a un an, un groupe de parents très impliqués dans la vie scolaire à Saint-Martin depuis une dizaine d’années, a voulu casser avec les élections sans enjeu, en montant leur propre liste sous le nom de « Parents Sans Etiquette ».

Les élections à une liste mobilisaient de moins en moins les parents qui ne comprenaient pas la raison de se déplacer puisque les jeux étaient faits avec ou sans eux.

Dès notre première candidature, forts de notre présence sans faille les années précédentes, nous avons remporté 2 des 5 sièges disponibles aux élections des représentants de parents d’élèves du lycée. Encouragés par ces résultats, nous avons décidé de poursuivre sur notre lancée et de formaliser nos actions sous forme d’association pour agir non seulement pour les lycéens mais pour tous les enfants scolarisés sur le territoire.

Notre devise est simple, « Un enseignement de qualité pour tous, avec des salles et des enseignants ».

Cette année, nous ne sommes pas présents au sein des Conseils d’Administration, une entorse à la procédure selon la proviseure nous en a empêchée. Nous dérangeons, et c’est tant mieux. Cela n’entrave en rien la volonté qui nous anime depuis toutes ces années. Depuis 2017, suite à la destruction du collège Souligna qui comptait 34 salles de cours, seules 6 salles modulaires et 4 algécos ont été ajoutées à la Cité Scolaire pour accueillir son effectif de plus de 700 élèves.

Parmi ces élèves se trouvent les candidats au bac 2021, élèves qui depuis leur arrivée à la Cité Scolaire ont «fait avec» :

– des demi-journées en 3ème, il faut se partager l’espace

– des emplois du temps à trous en seconde et en première, toujours pas assez de salles

– Un nombre impressionnant de cours non dispensés qui n’ont jamais été remplacés.

Ce sont toujours ces mêmes élèves qui aujourd’hui encore doivent «faire avec» :

– le manque de salles qui persiste, obligeant l’annulation de certains cours dès les deux premières semaines de rentrée,

– des emplois du temps encore en réajustement 1 mois et demi après la rentrée,

– le manque de lieux de travail permettant d’être dans un environnement propice à l’étude lors des encore trop nombreuses heures de permanence.

– des enseignants absents depuis la rentrée dans plusieurs matières.

Les manquements pour un environnement scolaire digne pour nos enfants sont nombreux et nous ne sommes pas trop de deux associations pour les faire remonter. Notre vigilance depuis plusieurs années, et nos actions dès la rentrée scolaire portent leurs fruits, comme vous avez pu le constater.

Notre association n’a qu’un objectif : Œuvrer pour que l’école trouve sa place auprès des décideurs pour les élèves, leurs enseignants et nous parents.

L’association vous encourage à suivre ses actions sur sa page Facebook : Parents Sans Etiquette ET SURTOUT à y adhérer GRATUITEMENT en envoyant dans un premier temps un mail à l’adresse: parentsansetiquette@gmail.com