PÂQUES – NAUTISME : Une chasse aux œufs sous-marine !

Que les plongeurs en herbe et confirmés préparent leurs palmes, la 8ème édition de la chasse aux œufs sous l’eau organisée par The Scuba Shop aura lieu le lundi 18 avril.

Les lapins de Pâques du Scuba Shop s’associent à nouveau avec le Divi Little Bay Beach Resort pour proposer leur traditionnelle chasse aux œufs sous-marine. Évènement toujours très attendu par les petits comme les grands, il est ouvert à tous, de 7 à 77 ans comme le dit la formule bien connue. Les tout petits sont aussi les bienvenus tant qu’ils savent nager et sont accompagnés par un parent, un grand parent ou un proche qui n’hésitera pas à plonger à la recherche des œufs magiques. Les inscriptions seront ouvertes dès 9h sur place, au Divi Little Bay Beach, et l’ouverture de la chasse aux œufs sous l’eau sera sonnée à 10h. Le prix pour participer à cette expérience unique et ludique est de 10$ par personne. Moindre coût vu que l’intégralité de l’argent récolté lors de cette huitième chasse aux œufs atypique sera reversée à Nature Foundation Sint Maarten. Pour faire partie des plongeurs de Pâques, il faudra se munir d’un masque de plongée et d’un tuba, ou de lunettes de natation, ainsi que d’un sac pour collecter les œufs trouvés (un filet est toujours le mieux adapté). Ne pas oublier une protection solaire digne de ce nom et une humeur bon enfant. Les plongeurs confirmés pourront s’en donner à cœur joie, une division spéciale a été mise en place pour eux. Outre l’immense plaisir d’explorer les fonds marins en gardant un œil à l’affût des œufs de Pâques, plusieurs prix sont à gagner pour les meilleurs chasseurs comme un séjour d’un week-end au Divi Little Bay Beach Resort, une sortie plongée masque / tuba avec Windward Roads, et d’autres surprises concoctées par SunBum, BWA, Scubapro, AquaLeisure, Geckobrands, Shore Support, AquaMania Adventures, Ocean Explorers, SXM Divers, Seagrape Tours, etc. Vu la capacité limitée du parking et parce que c’est toujours bon pour l’environnement, le co-voiturage est à privilégier pour se rendre à la huitième chasse aux œufs aquatique du Scuba Shop. Bonne chance à toutes et à tous ! _Vx

Infos : +1 721-545-3213

info@thescubashop.net

Facebook : The Scuba Shop, St Maarten

