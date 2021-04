PÂQUES / NAUTISME : Une chasse aux œufs… sous l’eau !

La traditionnelle chasse aux œufs organisée par The Scuba Shop a cette particularité d’être aquatique. Si l’on veut récolter son lot d’œufs de Pâques, il va falloir plonger !

L’activité est ouverte aux petits comme aux grands, en famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenu, y compris les tout petits qui se feront accompagnés par un parent ou un grand-parent prêt à jouer le jeu de la trempette jusqu’aux yeux. Les profondeurs varient selon l’âge des participants et leur capacité à plonger sous l’eau. La chasse aux œufs sous-marine aura lieu ce lundi 5 avril à Divi Little Bay Beach Resort, les inscriptions débuteront dès 9h pour lancer la fameuse chasse aux œufs waterproof à 10h. Le prix par participant est de 10$. L’intégralité de l’argent récolté sera reversée à Nature Foundation St. Maarten.

Chacun doit se munir de lunettes de natation, d’un masque de plongée et d’un tuba, d’un sac de collecte ou d’un filet afin d’y glisser les œufs que vous trouverez sous l’eau, d’une protection solaire et de sa bonne humeur. Sans oublier le masque (tout court) à porter hors de l’eau afin de respecter les mesures sanitaires d’application.

Pour ceux qui désirent plonger dans la section réservée aux confirmés, une body board (planche) est conseillée pour transporter les œufs. Hormis le fait de relever le défi aquatique et tout le plaisir qu’il en découlera, de nombreux prix seront à gagner. Pour celles et ceux qui préfèrent rester sur le sable ferme, installez-vous sur la plage pour jouir du spectacle ou louez 2 transats et un parasol au Divi Little Bay Beach Resort pour la modique somme de 10$ tout en profitant du reste de la journée et de la récolte effectuée. Vu le nombre de places de parking limité, le covoiturage est vivement conseillé._Vx