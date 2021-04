Panne : La levée du pont de Sandy-Ground est interrompue jusqu’au 10 mai prochain !

Et c’est reparti pour un tour ! Les bateaux de grande taille ne peuvent plus depuis la fin de la semaine dernière entrer ou sortir du lagon de Simpson Bay. La faute toujours au pont de Sandy-Ground tombé une nouvelle fois en panne. Décidément…

« En raison d’un problème technique, l’interruption du service de levée du pont de Sandy-Ground est prolongée jusqu’au 10 mai 2021 », précise la Collectivité qui par ailleurs espère une réouverture dans une dizaine de jours. Une communication sera faite lors de la reprise de service.

En attendant, les voiliers, catamarans et autres n’ont plus qu’à prendre leur mal en patience et se diriger vers la partie hollandaise pour emprunter les passages maritimes. _AF