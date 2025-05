PADEL : Finale du Grand Tournoi P500 et Soirée Festive avec le Rainbow Café au Friendly Padel Club

Le samedi 24 mai, le Friendly Padel Club accueillera la dernière journée du Grand Tournoi de Padel P500, un événement sportif majeur qui animera Saint-Martin du lever du jour jusqu’à tard dans la nuit. Mais au-delà des performances attendues sur les courts, c’est une journée complète de fête, de découvertes et de convivialité qui s’annonce, avec en point d’orgue une grande soirée signée Rainbow Café.

Les premiers échanges de la phase de classement de cette dernière phase de la compétition débuteront dès 7h. À 19h30, place à la petite finale, suivie de la grande finale à 20h30, et enfin, à 21h30, la remise des prix. Les vainqueurs se verront remettre deux montres Bell & Ross, représentant une dotation globale de 8000€.

Côté restauration, la journée s’annonce gourmande. Le Rainbow Café proposera un brunch de 7h à 11h, suivi d’un barbecue de 12h à 14h, avant l’ouverture du restaurant et du bar à cocktails dès 16h, avec tables réservées et service de bouteilles. Les visiteurs pourront également savourer une belle sélection de burgers, sushis et autres délices disponibles sur place, dans une ambiance conviviale.

Pour les enfants, un programme d’activités a été spécialement conçu pour leur offrir une journée mémorable : espaces jeux, ping-pong, château gonflable, stand maquillage, sans oublier un food truck de douceurs proposant crêpes, barbe à papa et autres gourmandises.

Le site accueillera également un festival d’animations et de stands pour tous : tombola, simulateur de golf, photobooth, stand de kinésithérapie et chiropractie, et un défilé de mode Masaya à 18h. Le stand cocktail Bell & Ross proposera une expérience raffinée, en parfaite harmonie avec l’esprit chic de l’événement. Un concours photo et vidéo sera lancé sur Instagram, avec un hashtag dédié et des récompenses à la clé, pour immortaliser les meilleurs moments de cette journée hors du commun.

À partir de 21h30, place à la fête ! Le site se transformera en un dancefloor à ciel ouvert, prêt à faire vibrer Saint-Martin.

La scène musicale accueillera un DJ Set avec une programmation internationale, et en tête d’affiche la DJ Kate Ozz, venue des États-Unis, accompagnée de Peter Sweet, Soleben et Vito. Lors de cette soirée, Elliot Ozeree et Robbin Leborgne, créateurs du Friendly Padel Club, entourés de leur équipe, en profiteront pour célébrer les six mois d’existence du club et savourer le succès remarquable de cette belle aventure jusqu’à 1h30 du matin, dans une ambiance électro chic, envoûtante et résolument festive.

Demain, 24 mai, le Friendly Padel Club et le Rainbow Café unissent leurs énergies pour offrir un événement unique, où le sport, la fête, la gastronomie et la musique ne font plus qu’un. Une journée et une soirée inoubliables à ne surtout pas manquer.