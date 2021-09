Ouragan Sam : Météo France prévoit une houle énergétique sur les Iles du Nord

L’ouragan majeur Sam se situait hier matin à environ 700 km à l’est de La Désirade se déplaçait vers le Nord-Ouest à 15 km/h. Les vents les plus forts sont proches de 215 km/h en moyenne, avec des rafales de 260 km/h.

Malgré une imposante masse nuageuse, c’est un ouragan de petite dimension, avec des vents de force ouragan qui s’étendent sur un rayon maximal de 65 km.

Il devrait passer au nord-est de l’arc antillais entre mercredi et jeudi puis s’éloigner. Il est maintenant très probable pour qu’il reste suffisamment éloigné pour qu’aucun territoire ne soit directement impacté.

Néanmoins il occasionnera quelques effets indirects sur nos îles pendant les 3 ou 4 prochains jours :

– Arrivée d’une houle énergétique de nord-est avec des déferlements de plus en plus importants sur les côtes nord et est des Iles du Nord, et dans une moindre mesure en Guadeloupe et plus au sud.

– Des pluies parfois localement intenses et orageuses du fait de l’évolution diurne due aux vents faibles, mais aussi du passage rapide des bandes périphériques au sud de l’ouragan.