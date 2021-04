Opération de sensibilisation à la réglementation de la Réserve Naturelle de SXM

Une opération de sensibilisation à la réglementation de la Réserve Naturelle de Saint-Martin a été organisée dimanche dernier par ses agents et la brigade nautique de Saint-Martin, à Pinel, Tintamarre et au Rocher Créole auprès des plaisanciers et des activités commerciales.

Si la fréquentation des sites de la réserve naturelle est autorisée, elle doit s’accompagner d’un comportement adéquat et adapté aux enjeux de la conservation de la biodiversité de Saint-Martin !