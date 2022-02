Omnisport : Du sport à gogo samedi à Bellevue !

Le magasin Go Sport et le club de boxe ABC Intersports organisent ce samedi 5 février sur le parking de Bellevue une manifestation sportive intitulée « Sports on the move SXM ».

Plusieurs initiations sportives et ludiques seront proposées au public de 10h à 16h. Avec notamment de la boxe éducative assaut, FIT boxe, Zumba, Trampoline et Aïkido. Un ring gonflable sera installé pour l’occasion. Les différentes activités seront encadrées par des éducateurs diplômés, Philippe Arrendel, Jean-Marc Ismaël, Téarai Colombel et Félix Lake. _AF

