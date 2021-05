Dans le cadre du Tourism Awareness, la formation «How to welcome with a smile» a été lancée le mardi 4 mai dernier par l’Office de Tourisme de Saint-Martin. La directrice générale de l’Office de Tourisme, Mme Aïda Weinum, les formatrices Dr. Gittens et Mme Catherine Burns, le formateur Mr Frantz Gumbs et Mme Nathalie Pinthiere, chargée de promotion du marché local et régional étaient présents pour cette cérémonie d’inauguration !

La promotion de notre destination passe par la formation des professionnels du tourisme. C’est le message que veut faire passer l’Office de Tourisme de Saint-Martin avec le programme «Tourism Awareness», lancé en janvier. Pour rappel, la volonté est aussi de permettre à la population de créer un fort sentiment d’appartenance à son île, la Friendly Island, à travers le slogan « I am, you are, WE ARE Friendly Saint-Martin! »

Ainsi, la 1ère édition du «Tourism Awareness Training» a été organisée du 4 au 12 mai dernier au Secrets Resorts & Spa et était destinée au personnel de l’industrie touristique directement en contact avec le public.

Pour la seconde partie de cette formation, Mr. Frantz Gumbs a partagé son savoir sur la culture, l’histoire et la géographie de Saint-Martin durant la matinée. L’après-midi, le groupe est parti avec lui pour redécouvrir Saint-Martin à bord d’un car pour un tour commenté.

L’objectif est d’enrichir le discours et les connaissances sur la destination des chauffeurs de taxis et plus largement de l’ensemble des professionnels du tourisme en contact avec le public. Cette seconde session s’est déroulée du lundi 10 au mercredi 12 mai.