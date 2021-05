Office de Tourisme SXM : « Tourism Awareness », les métiers du tourisme à l’honneur

Dans le cadre de son programme « Tourism Awareness », l’Office de Tourisme de Saint-Martin lance une nouvelle campagne de communication autour des métiers du tourisme à partir du 12 avril 2021 pour 10 semaines. La volonté est de montrer que tout métier est directement ou indirectement lié au tourisme à Saint-Martin.

La promotion de notre destination n’est possible qu’avec l’implication de tous. C’est le message que veut faire passer l’Office de Tourisme de Saint-Martin avec le programme «Tourism Awareness», lancé en janvier, pour communiquer avec la population afin qu’elle se sente pleinement intégrée dans l’industrie touristique. La volonté est aussi de permettre à la population de créer un fort sentiment d’appartenance à son île, la Friendly Island, à travers le slogan « I am, you are, WE ARE Friendly Saint-Martin! »

Aujourd’hui, l’Office de Tourisme souhaite montrer à travers une nouvelle campagne de communication visuelle que tout métier exercé à Saint-Martin est directement ou indirectement lié à l’industrie touristique.

Pour mettre en avant les véritables acteurs de l’ombre, ce sont 10 métiers qui seront mis à l’honneur à travers 10 vidéos publiées chaque semaine sur les réseaux sociaux de l’Office du Tourisme du 12 avril au 25 juin 2021 (page Instagram @otsaintmartinlocal et page Facebook @OT Saint-Martin – Vie Locale).

A noter que cette campagne est menée en partenariat avec la CCISM de Saint-Martin et le Fonds européen de développement régional (Feder).

Le tourisme, c’est l’affaire de tous !