OCTOBRE ROSE : Tous ensemble contre le cancer du sein au Collège du Mont des Accords 

Le vendredi 14 octobre dernier, la matinée fut consacrée à célébrer Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Retour sur la manifestation qui fut artistique, instructive et touchante.

L’action Octobre Rose au Mont des Accords a débuté peu après 9h avec les mots d’accueil des élèves Richardson et Cozier, suivis du discours du principal de l’établissement, David Desiage. L’évènement recevait évidemment le soutien total et l’autorisation des membres de la direction, que l’on a pu voir dans une salle ou une autre écouter avec grande attention les témoignages des intervenantes, ce qui n’a pas manqué de renforcer le sentiment unanime de communiquer sur la prévention et l’importance d’un dépistage régulier : un cancer du sein diagnostiqué au plus tôt augmente considérablement les chances de guérison et de survie. Comme chaque manifestation orchestrée par la dévouée Ange-Marie Venthou-Dumaine, professeure documentaliste du collège, avec l’aide de Mesdames Andrew, Trillaud, Hilaire, Noël et Lake, l’art avait une place de choix dans la matinée rose. Les élèves de Madame Hilaire ont dansé avec grâce et la récitation de poèmes des élèves de troisième était un joli moment. Occasion particulière, circonstances de choix : des élèves du collège Soualiga et du lycée professionnel Daniella Jeffry avaient été invités à participer à cette initiative rose tout en renforçant l’interdisciplinarité. Au total, plus de 200 élèves ont profité du spectacle, de présentations sur le cancer du sein et des témoignages apportés par Tamara Leonard et Marceline Looblack. La salle de spectacle du collège du Mont des Accords était réservée pour la partie francophone et l’anglais résonnait dans la classe du CDI. Belle initiative que de proposer une manifestation dans les deux langues. Grâce à cela, une survivante vivant du côté hollandais de l’île, Marceline Looblack, a partagé son histoire devant les élèves des trois établissements scolaires différents, avec une émotion palpable et une force à toute épreuve. Marceline s’est racontée, simplement, devant les jeunes silencieux et touchés par l’histoire de cette femme qui déclare « don’t give up hope, never. Find a reason to live. » Sacrée leçon de vie. La manifestation s’est poursuivie avec un micro-trottoir en espagnol de la classe de Madame Verry et un échange avec Marlène Toma, sage-femme du dispensaire de Marigot, sur le cancer du sein à proprement parler. Dans l’après-midi, un lâcher de ballons roses s’est déroulé dans la cour, comme un hommage. Les jeunes ont ensuite repris le cours de leur journée scolaire après avoir admiré les nombreux panneaux et banderoles réalisés par des élèves du Collège du Mont des Accords. _Vx

