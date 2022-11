OCTOBRE ROSE : Plus de 300 personnes à la Marche nocturne d’Octobre Rose

C’était un des derniers évènements organisés dans le cadre du mois d’Octobre Rose qui vise à sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein et l’association Maternité Active peut se réjouir du succès de son action.

Le rendez-vous avait été donné vendredi dernier sur le parking de Galisbay à 18h pour un départ à 18h30 et une escorte par la police territoriale et la gendarmerie suivant un itinéraire dans Marigot et Concordia. La foule était déjà rassemblée bien avant 18h, on y trouvait des femmes, des hommes mais aussi beaucoup d’enfants. Quelques fidèles compagnons à quatre pattes ont même participé à cette magnifique marche nocturne où régnait un grand sentiment de solidarité. Chaque participant s’est vu offrir un T-shirt blanc estampillé du célèbre ruban rose avec le slogan fort de Maternité Active imprimé au dos : « En parler, c’est prévenir pour agir à temps », soulignant l’importance vitale du dépistage. Ballons, pancartes, décorations, le rose prédominait sur le parking de Galisbay en soutien aux femmes luttant contre un cancer du sein, en mettant en lumière les survivantes et en honorant les victimes fauchées par la maladie. Anne-Lise, saint-martinoise de 57 ans, nous confiait être venue sur un coup de tête : « je venais juste de rentrer du travail quand mon fils m’a parlé de cette marche et m’a proposé d’y aller ensemble, j’ai accepté tout de suite, nous allons marcher pour la cause, ça me touche beaucoup qu’il y ait aussi des hommes et des enfants ». Mado, 9 ans, est un jeune garçon qui porte fièrement le T-shirt officiel de la marche même s’il est trop grand pour lui : « c’est maman qui m’a demandé si je voulais marcher avec elle, moi j’ai dit oui, ma grand-mère est malade du cancer alors on va marcher pour l’aider à guérir ! » Le convoi composé d’environ 300 personnes est donc parti en direction du rond-point de Galisbay pour tourner sur la route de Hollande, faisant ensuite une boucle dans Concordia et retour au parking par la rue de la République. Les passants n’ont pas manqué d’apporter leur soutien aux marcheurs qui scandaient « Octobre Rose, Octobre Rose » avec une énergie communicative. Les membres de l’association Maternité Active se disent grandement satisfaites du succès de l’action et de la mobilisation de la population saint-martinoise. Si la marche rose n’a duré qu’une soirée, n’oubliez pas que le dépistage du cancer du sein, c’est toute l’année. _Vx

