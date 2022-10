OCTOBRE ROSE : Matinée de bien-être au centre hospitalier Louis-Constant Fleming

C’est dans le cadre d’Octobre Rose que la première édition de la matinée bien-être, portée par Rachel Begarin, a été organisée à l’hôpital Louis-Constant Fleming pour les patientes du service d’oncologie ce mardi 11 octobre.

Le slogan accompagnant l’action ne pouvait pas être plus puissant : « Il n’y a pas de peur dans l’amour. Au contraire, l’amour parfait chasse la peur. » Après deux années de campagne réduite à cause de la crise sanitaire, Marie Laruelle, cheffe du service d’oncologie au Centre Hospitalier Louis-Constant Fleming, se réjouit d’avoir pu remonter une action globale : « Octobre Rose m’est cher et je suis vraiment contente qu’on ait réussi à associer l’équipe de l’hôpital, des infirmières libérales de l’île et des associations locales ou guadeloupéenne pour proposer cette année une action plus importante, avec deux axes principaux : la sensibilisation à la prévention et au dépistage avec un stand d’information installé toute la journée devant l’hôpital avec les représentantes d’Amazones Guadeloupe, ce qui va permettre aux femmes d’avoir toute la documentation sur la mammographie, ce qu’est une biopsie du sein ou un cancer et des petits conseils sur l’autopalpation qui reste un moyen de dépistage facile et efficace qu’on peut faire soi-même à la maison. » Le second axe de l’action de ce mardi était l’amélioration du bien-être des patientes atteintes d’un cancer du sein. L’offre de soins médicale sur l’île est à présent plus complète avec l’unité de chimiothérapie et l’accès à des réunions de concertation pluridisciplinaires pour les équipes soignantes ce qui débouche sur des prises en charge spécialisées et adaptées au cas par cas pour chaque patiente. Mais à côté du traitement à proprement parler, il existe aussi les soins de support qui favorisent la qualité de vie dont les patientes saint-martinoises n’ont pas aussi facilement accès qu’en métropole : soins socio-esthétiques, activité physique adaptée ou encore ateliers de cuisine pour apprendre à bien manger. Dans cette lignée, cette matinée de bien-être fut dédiée aux patientes de l’hôpital de jour et impulsée par Rachel Begarin, esthéticienne et infirmière libérale. Une quinzaine de patientes atteintes d’un cancer du sein ont ainsi pu découvrir une exposition de prothèses mammaires grâce au laboratoire Amoena et de lingerie fine car la féminité ne s’arrête pas aux portes de la maladie. La matinée bien-être proposait également des soins du visage administrés par Rachel et Tania ainsi qu’une mise en beauté avec la gamme de maquillage Végan Bodyography Cosmoprof. Les produits utilisés lors de cette séance bien-être sont issus de gammes dermo-cosmétiques qui sont adaptés aux peaux qui ont un traitement contre le cancer. Du côté des associations, on rencontrait Amazone Guadeloupe, association créée en juillet 2019 qui accompagne les guadeloupéennes avant, pendant et après leur parcours de soin pour un cancer, représentée par Carina Guillaume, la présidente, et Erika Jacoby, bénévole, venues prêter leur expertise lors de cette belle matinée rose. Entre deux soins, les patientes ont dégusté une collation en échangeant sur leur expérience tout en rappelant l’importance de parler de la maladie. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Environ 685.000 femmes sont mortes de cette maladie en 2020. Il est donc vital de se faire dépister du cancer du sein par mammographie afin d’être détecté précocement et d’en ré- duire la mortalité. _Vx

Infos : http://www.cancerdusein.org

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet évènement est le ruban rose, créé en 1992 par Evelyn H. Lauder, vice-présidente d’Estée Lauder Companies, en collaboration avec Self Magazine. L’année suivante, la créatrice lance aux États-Unis la Breast Cancer Research Foundation (BCRF – Fondation pour la Recherche contre le Cancer du Sein), afin de soutenir l’innovation en matière de recherche clinique et génétique. La mise en lumière de la maladie a pourtant débuté quelques années auparavant en Angleterre avec le mois national de la sensibilisation au cancer du sein (National Breast Cancer Awareness Month), instauré en 1985. Depuis, la campagne s’est étendue à l’international, du 1er au 31 octobre de chaque année pour lutter contre la maladie grâce à la prévention, l’information et la mobilisation. En France, il faudra attendre le mois d’octobre 1994 pour voir naître la campagne de sensibilisation « Le Cancer du Sein, parlons-en ! », devenue officiellement « Ruban Rose » en 2020.

